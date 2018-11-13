Floralfest Wedding Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

Türkiye'nin en yaratıcı çiçekçilerini ve düğün firmalarını bir araya getiren festival, 3 gün boyunca İzmir Arena'yı mis kokulu rengarenk bir mekana çevirdi.

Gelin adaylarının özel günlerini mükemmel kılacak detayların ve rengarenk çiçeklerin yer aldığı Floralfest Wedding'te; birçok atölye ve canlı performans gerçekleşti. Festivalde öne çıkan canlı performanslar arasında canlı manken üzerine çiçek tasarımı ve canlı gelin buketi tasarımları yer alırken atölyelerde ise davet masası çiçek tasarımı, çiçeklerle aksesuar tasarımı ve düğün pastası dikkat çeken etkinlikler arasındaydı.

9-10-11 Kasım tarihlerinde İzmir Arena'da gerçekleşen Floralfest Wedding, yeni evlenecek çiftlere hayallerindeki düğün için ilham verirken, ziyaretçilere dopdolu etlinlik programıyla beraber müzik eşliğinde keyifli 3 gün yaşatarak son buldu.