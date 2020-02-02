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Florida'da bir kiliseye düzenlenen saldırıda iki kişi öldü

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Riviera Beach kentinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

02.02.2020 00:26 | Son Güncelleme: 02.02.2020 00:26Florida'da bir kiliseye düzenlenen saldırıda iki kişi öldü
ABD'nin eyaletine bağlı Riviera Beach kentinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.
Riviera Beach'teki Victory City Kilisesi'ne cumartesi günü bir cenaze töreni sırasında silahlı saldırı düzenlendi.
Kentin polis merkezinden yapılan açıklamada, biri 15 yaşında iki erkeğin hayatını kaybettiği bir kadınla bir gencin ise yaralandığı ifade edildi.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtilirken saldırganla ilgili herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Güncel

Kaynak: AA

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