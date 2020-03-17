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Florida koronavirüs dinlemedi

ABD'de Başkan Donald Trump'un koronavirüs (Covid-19) salgını önlemlerini açıkladığı gün Florida halk virüse rağmen plajları doldurdu.

17.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:21
Florida koronavirüs dinlemedi

ABD'de Başkan Donald Trump'un koronavirüs (Covid-19) salgını önlemlerini açıkladığı gün Florida halk virüse rağmen plajları doldurdu.

ABD'nin Florida kentinde koronavirüs salgınına karşı yetkililer tarafından 'aranıza mesafe koyun, mümkün olduğunca temastan kaçının, toplu etkinliklerde bulunmayın' uyarılarına rağmen halk Clearwater Plajı'nda denize girmeye devam etti. Uyarıları dinlemeyen bir kısım halk hava sıcaklığının yüksek olmasını fırsat bilerek hafta sonu plajları doldurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Clearwater Plajı'ndan kalabalık görüntüleri


Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: DHA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Florida, Güncel

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