Trump'ın uyarılarını dikkate almayan vatandaşlar, Florida'da plajlara akın etti
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını can almaya devam ederken Florida'da vatandaşlar uyarılara aldırış etmeden denize girmeye devam ediyor.
17.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:09
ABD'de Başkan Donald Trump'un koronavirüs salgını önlemlerini açıkladığı gün Florida 'da vatandaşlar ölümcül virüse rağmen plajları doldurdu.
YETKİLİLER UYARI ÜSTÜNE UYARI YAPIYOR
ABD'nin Florida kentinde koronavirüs salgınına karşı yetkililer tarafından 'aranıza mesafe koyun, mümkün olduğunca temastan kaçının, toplu etkinliklerde bulunmayın' uyarılarına rağmen halk plajda denize girmeye devam etti.
HAFTA SONU DA PLAJLAR DOLUYDU
Uyarıları dinlemeyen bir kısım halk, hava sıcaklığının yüksek olmasını fırsat bilerek geçtiğimiz hafta sonu da plajları doldurmuştu.
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Kaynak: DHA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Florida, DHA, Dünya, Güncel
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