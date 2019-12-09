Florida saldırısı: ABD, üslerinde eğitim gören tüm yabancı askerleri mercek altına aldı

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Cuma günü Florida eyaletindeki bir donanma üssünde düzenlenen saldırının ardından, ülkedeki üslerde eğitim gören tüm yabancı askerlerin inceleme süreçlerinin gözden geçirilmesi emri verdi.

Fox News'a konuşan Esper ayrıca üst düzey savunma yetkililerine, üslerdeki güvenlik önlemlerini artırmaları talimatı verdiğini söyledi.

Pensacola donanma üssünde eğitim gören Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'nden Teğmen Muhammed Alshamrani, 3 Amerikalı denizciyi öldürdükten sonra polis tarafından vurulmuştu.

Öldürülen askerlerden Joshua Kaleb Watson 23, Cameron Scott Walters 21, Muhammed Sameh Haitham ise 19 yaşındaydı.

Amerikan medyasında saldırı sonrası, Alshamrani'nin hafta içinde bir akşam yemeği sırasında, benzer silahlı saldırı örneklerine ilişkin videolar izlediğine dair haberler yayımlanmıştı.

FBI, 'terör saldırısı' dedi

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), olayı "terör saldırısı" olarak değerlendirdiğini açıkladı.

FBI, saldırganın örgüt bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.

Saldırı sonrası donanma üssünde eğitim gören bazı Suudi askerler de sorgulandı.

ABD'de, saldırı sonrası başta Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham olmak üzere bazı Kongre üyeleri, ülkeleri ile Suudi Arabistan arasındaki güvenlik ilişkisini sorgulamışlardı.

BBC Savunma Muhabiri Jonathan Marcus, ABD'de eğitim gören yabancı askerlerin yaklaşık yüzde 16'sının Suudi Arabistanlı olduğunu aktardı.