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Florin Andone: "En kısa sürede formda olmak için elimden geleni yapacağım"

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda oynadığı Gaziantep FK maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Florin Andone, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, en kısa sürede eski formuna kavuşmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

12.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:03Florin Andone:
Süper Lig'in 11. haftasında 'ın deplasmanda oynadığı FK maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Florin Andone, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, en kısa sürede eski formuna kavuşmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Galatasaray'ın Rumen oyuncusu Florin Andone, Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesinde yaşadığı sakatlığın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Kırmızı-siyahlılarla oynanan maça sakatlığından dolayı devam edemeyen ve sağ diz iç yan bağında yırtık tespit edildiği belirtilen 26 yaşındaki futbolcu, şu anki durumu için üzgün olduğunun altını çizerek, şu ifadelere yer verdi:

"Şu an olduğum durum için gerçekten üzgünüm. Bu harika takım için sahadaki her şeyi vermeye çok odaklandım, ancak bazen bu tür şeyler futbolda oluyor ve onları kontrol edemiyorsunuz. İyi bir iyileşme elde etmek ve mümkün olan en kısa sürede formda olmak için elimden geleni yapacağım. İşimi burada bitirmedim, henüz en iyisi gelmedi." - İSTANBUL

Galatasaray, Gaziantep, Spor

Kaynak: İHA

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