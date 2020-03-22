Florin Andone evde çalışmalarına devam ediyor
Galatasaray'ın Rumen golcüsü Florin Andone, evde yaptığı çalışmaları sosyal medya hesabından paylaştı.
22.03.2020 17:33 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:33
Galatasaray 'ın Rumen golcüsü Florin Andone, evde yaptığı çalışmaları sosyal medya hesabından paylaştı.
Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında futbolcular çalışmalarını evde sürdürüyor. Onlardan biri de Galatasaray'ın Rumen golcüsü Florin Andone. Sarı-kırmızılıların kendilerine verdiği program dahilinde evde çalışmalarını gerçekleştiren Andone bu görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı. - İSTANBUL
Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında futbolcular çalışmalarını evde sürdürüyor. Onlardan biri de Galatasaray'ın Rumen golcüsü Florin Andone. Sarı-kırmızılıların kendilerine verdiği program dahilinde evde çalışmalarını gerçekleştiren Andone bu görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Galatasaray, Spor