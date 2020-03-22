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Florin Andone evde çalışmalarına devam ediyor

- Florin Andone evde çalışmalarına devam ediyor Galatasaray'ın Rumen golcüsü Florin Andone, evde yaptığı çalışmaları sosyal medya hesabından paylaştı.

22.03.2020 17:59 | Son Güncelleme: 22.03.2020 18:00
- Florin Andone evde çalışmalarına devam ediyor
İSTANBUL - Galatasaray 'ın Rumen golcüsü Florin Andone, evde yaptığı çalışmaları sosyal medya hesabından paylaştı.
Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında futbolcular çalışmalarını evde sürdürüyor. Onlardan biri de Galatasaray'ın Rumen golcüsü Florin Andone. Sarı-kırmızılıların kendilerine verdiği program dahilinde evde çalışmalarını gerçekleştiren Andone bu görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı. Florin Andone evde çalışmalarına devam ediyor

Kaynak: İHA

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Florin Andone evde çalışmalarına devam ediyor
Etiketler : Galatasaray, Spor

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