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Florin Andone, Galatasaray'da

Galatasaray Kulübü, Florin Andone ve kulübü The Brighton & Hove Albion ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a bildirdi.

02.09.2019 18:42 Florin Andone, Galatasaray'da
Galatasaray Kulübü, Florin Andone ve kulübü The Brighton & Hove Albion ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulübün KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Florin Andone ve kulübü The Brighton & Hove Albion FC ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 700 bin avro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 2 milyon 500 bin avro sabit transfer ücreti ödenecektir."
Kulüp, Rumen futbolcunun sağlık kontrolünden geçtiğini de açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Galatasaray, Spor

Kaynak: AA

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