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Florin Andone Galatasaray'da

Galatasaray, Rumen futbolcu Florin Andone'yi 1 yıllığına kadrosuna kattı.

02.09.2019 19:17 Florin Andone Galatasaray'da
Galatasaray, Rumen futbolcu Florin Andone'yi 1 yıllığına kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Florin Andone ve Kulübü Brighton & Hove Albion FC ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 700.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 2.500.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir" denildi. - İSTANBUL

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Galatasaray, Spor

Kaynak: İHA

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