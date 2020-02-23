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Florya bayram yerine döndü

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ın 20 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından, Florya Metin Oktay Tesisleri bayram yerine döndü.

23.02.2020 22:33 | Son Güncelleme: 23.02.2020 22:33Florya bayram yerine döndü
Süper Lig'in 23. haftasında 'ın 20 yıl sonra Kadıköy'de 'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından, Florya Metin Oktay Tesisleri bayram yerine döndü.

Ligde 20 yıl aradan sonra Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşayan sarı-kırmızılı taraftarlar Florya Metin Oktay Tesisleri'ne akın etti. Uzun yılların ardından gelen zafer nedeniyle taraftarlar, galibiyetin sevincini doyasıya yaşarken, takımlarının tesislere gelmesini heyecanla beklemeye koyuldu. - İSTANBUL

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA

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