Florya bayram yerine döndü

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray
'ın 20 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe
'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından, Florya Metin Oktay Tesisleri bayram yerine döndü.
Ligde 20 yıl aradan sonra Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşayan sarı-kırmızılı taraftarlar Florya Metin Oktay Tesisleri'ne akın etti. Uzun yılların ardından gelen zafer nedeniyle taraftarlar, galibiyetin sevincini doyasıya yaşarken, takımlarının tesislere gelmesini heyecanla beklemeye koyuldu.
(Vedat Bayraktar/İHA)