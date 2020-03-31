Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinadaki vatandaşlar tahliye edildi

Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlar 14 günlük karantina süresini tamamladı.

31.03.2020 19:33 | Son Güncelleme: 31.03.2020 20:14
Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinadaki vatandaşlar tahliye edildi
Avrupa 'dan gelen Türk vatandaşlar 14 günlük karantina süresini tamamladı. Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınan ve sağlık problemi olmayan vatandaşlar tahliye edildi.

Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlar karantina için getirildikleri yurtlarda 14 günlük sürecin bugün sonuna geldi. Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda karantina süresini tamamlayan ve sağlık problemi olmayan vatandaşlar tahliye edilmeye başladı. 14 gündür karantinada olan bazı vatandaşların yakınları yurdun önüne geldi. Tahliye edilen yakınlarını özel otomobilleriyle alan vatandaşlar yurttan ayrıldı. Yurttan çıkış yapacak olan bazı vatandaşlar ise hazırda bekletilen otobüslerle yurttan ayrıldı. Yurttan otobüslerle çıkartılan vatandaşlar evlerine gidebilmeleri için ortak ulaşım alanlarına götürüleceği öğrenildi. Ayrıca tahliyeler sırasında yurda bir ambulansın giriş yaptığı görüldü. - İSTANBUL
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Avrupa, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinadaki vatandaşlar tahliye edildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Afrika’nın 6 ülkesinde koronavirüs vakası tespit edilmesi Haberler
Afrika'nın 6 ülkesinde koronavirüs vakası tespit edilmesi
Türkiye’de korona ölümleri 214’e yükseldi, vaka sayısı 13 bini aştı Haberler
Türkiye'de korona ölümleri 214'e yükseldi, vaka sayısı 13 bini aştı
Hazine arazisi kiralayan çiftçilerin kira ödemeleri ertelendi Haberler
Hazine arazisi kiralayan çiftçilerin kira ödemeleri ertelendi
Dünya genelinde koronavirüs ölümlerinde bir eşik daha aşıldı Haberler
Dünya genelinde koronavirüs ölümlerinde bir eşik daha aşıldı
İtalya’da korona bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 837 kişi öldü Haberler
İtalya'da korona bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 837 kişi öldü
Koronaya yakalanan Kırklareli Valisi karantinaya alındı Haberler
Koronaya yakalanan Kırklareli Valisi karantinaya alındı
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan bloke için harekete geçti Haberler
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan bloke için harekete geçti
Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler
Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

20:15: Uşak'ta karayollarında korona virüs denetimleri sıklaştırıldı - Haber 20:14: DPÜ Senatosundan "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına destek - Haber 20:14: Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 2704 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu - Haber 20:14: İzmir'de ambulans kaçıran şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Haber 20:13: "Evde kal, sporla kal" sloganıyla internet üzerinden spor eğitimi - Haber 19:49: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi - Haber 19:32: İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda - Spor 19:26: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı - Haber 19:09: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi - Haber 18:50: Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 18:31: Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber