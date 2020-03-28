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Florya'da iki otomobil çarpıştı : 2 yaralı

Florya'da iki otomobil çarpıştı : 2 yaralı İstanbul E-5 karayolu Florya mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

28.03.2020 20:27 | Son Güncelleme: 28.03.2020 20:28
Florya'da iki otomobil çarpıştı : 2 yaralı
İSTANBUL - İstanbul E-5 karayolu Florya mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza, saat 12.00 sıralarında E-5 karayolu Topkapı istikameti Florya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hızını ayarlamayan seyir halindeki hafifi ticari araç önünde seyreden araca arkadan çarptı. Kazada 2 sürücü de yaralanırken vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 2 sürücüyü hastaneye kaldırdı. Kazanın ardından E-5 karayolu Topkapı istikametinde yoğun trafik oluştu. Olay yerine çağrılan çekiciler ile kaza yapan araçları bulundukları yerden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Florya’da iki otomobil çarpıştı : 2 yaralı

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Genel

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Florya'da iki otomobil çarpıştı : 2 yaralı

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