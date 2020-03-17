Menü
Haberler ›› Güncel ››Florya'da karantina için hazırlanan yurdun içindeki hazırlıklardan görüntüler - Güncel

Florya'da karantina için hazırlanan yurdun içindeki hazırlıklardan görüntüler

Yurt dışından gelenler için boşaltılan Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nun içindeki çalışmalar görüntülendi.

17.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:02
Florya'da karantina için hazırlanan yurdun içindeki hazırlıklardan görüntüler

Yurt dışından gelenler için boşaltılan Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nun içindeki çalışmalar görüntülendi. Yurt dezenfekte edildi ve bir oda poliklinik olarak hazırlandı.

Küçükçekmece 'de bulunan Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu, Güngören'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu ve Başakşehir 'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Yurdu dün karantina merkezine dönüştürülmek için boşaltılmıştı. Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu, bugün temizlik çalışanları tarafından dezenfekte edildi. 222 odası bulunan yurdun 200'ü Avrupa'dan Türkiye'ye gelen vatandaşların 200'ü için hazırlandı. Her odada bir kişinin kalacağı ve 4 doktor ile 6 hemşireden oluşan sağlık ekibinin dönüşümlü olarak yurtta hizmet vereceği öğrenildi. Bir öğrenci odası, sağlık çalışanları için polikliniğe dönüştürüldü.


Kaynak: DHA

Etiketler : Küçükçekmece, Başakşehir, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum Güncel
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı Güncel
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi Güncel
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Güncel
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları