Haberler » Güncel » Florya'da metrobüs arızalandı; uzun kuyruklar oluştu - Haber

Florya'da metrobüs arızalandı; uzun kuyruklar oluştu

FLORYA metrobüs durağında arızalan metrobüs yoğunluğa neden oldu.

14.12.2019 16:03 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:03Florya'da metrobüs arızalandı; uzun kuyruklar oluştu

FLORYA metrobüs durağında arızalan metrobüs yoğunluğa neden oldu. Arızalı metrobüs nedeniyle uzun yolda uzun metrobüs kuyrukları oluşurken, seferler bir süre yapılamadı.

Florya Metrobüs durağı yakınında Zincirlikuyu istikametine giden bir metrobüs arıza yaptı. Arızalı metrobüs nedeniyle seferler her iki istikamette de yaklaşık 10 dakika yapılamadı. Duraklarda ve metrobüs güzergahında yoğunluk oluşurken, yolda uzun metrobüs kuyrukları oluştu.  Ekiplerin çalışmasıyla arızalı metrobüs yoldan kaldırılırken, bir süre daha devam eden yoğunluk daha sonra normale akışına döndü.



Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:52 Köy okullarındaki çocuklar için sahaya pelüş oyuncak attılar - Haber
16:52 Çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı - BURSA - Haber
16:52 Karaman'da elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı - Haber
16:52 AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Haber
16:50 Konya'da uyuşturucu operasyonu - Haber
15:33 İstanbul'da metro raydan çıktı! Seferler durdu, duraklarda yoğunluk oluştu - Haber
15:08 Son dakika: İskenderun'daki demir çelik fabrikasında korkutan patlama! - Haber
12:45 Eş zamanlı operasyonlarda 250 ton sahte içki ele geçirildi - Haber
09:54 Kız kaçırma iddiası üzerine yaşanan kavga, yanlış anlaşılma olduğu fark edilince tatlıya bağlandı - Haber
09:36 Sokak kedisi 4 kişiyi hastanelik etti - Haber
14.12.2019 16:54:38