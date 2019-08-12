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FLORYA'DA PARK HALİNDEKİ ÜÇ ARACIN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ

Kamera Yılmaz OKUR, İstanbul, DHAFlorya'da park halindeki üç araç devrilen ağacın altında kaldı.

12.08.2019 14:55
FLORYA'DA PARK HALİNDEKİ ÜÇ ARACIN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ
Kamera Yılmaz OKUR, İstanbul, DHA
Florya'da park halindeki üç araç devrilen ağacın altında kaldı. Araçlarda hasar oluşurken, devrilen ağaç itfaiye tarafından kaldırıldı. Olay saat 12.30'da Florya Şenlikköy Mahallesi Çatal Sokak'ta meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle devrilen bir ağaç sokakta park halindeki üç otomobilin üzerine devrildi. Gürültüye koşan mahalleli, ağacın devrildiğini görüp itfaiye ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri önce ağaç kesme motoru ile ağacın dallarını kesti. Daha sonra vinç yardımı ile araçların üzerine devrilen ağacı kaldırıldı. Devrilen ağacın altında kalan üç araç hasar gördü. Mahalle sakinleri kurtarma çalışmalarını ilgiyle izledi. Mahalle sakinlerinden Şerafettin Yılmaz, Biz görmedik, karşıdaki güvenlik haber verdi bize ağaç devrildi diye. Geldik baktık arabanın üzerine devrilmiş. Rüzgardan, biraz da yaşlı ağaç, içi de çürümüş herhalde. Üç tane araç kaldığı görünüyor dedi.
FLORYA'DA PARK HALİNDEKİ ÜÇ ARACIN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ

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Kaynak: DHA

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