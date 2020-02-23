Florya'da sevinç, Kadıköy'de hüzün

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe 'yi 3-1 mağlup etti. 20 yıl aranın ardından deplasmanda gelen derbi galibiyetini sarı-kırmızılı taraftarlar, Florya'da kutladı.

Karşılaşmanın ardından Florya'ya akın eden sarı-kırmızılı taraftarlar, meşalelerle galibiyeti kutladı. Galatasaray taraftarları, uzun süre 'Şampiyon Galatasaray' şeklinde tezahüratlarda bulundu.

KADIKÖY'DE 'ALİ KOÇ İSTİFA' VE 'ERSUN YANAL İSTİFA' SESLERİ

Derbi mağlubiyetinin ardından Kadıköy'de ise hüzün hakimdi. Sarı-lacivertli taraftarlar mücadelenin ardından başkan Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal'ı istifaya davet etti. Taraftarlar uzun bir süre eski başkan Aziz Yıldırım lehine de tempo tuttular.

KADIKÖY'DE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI

Galatasaray mağlubiyetinin ardından büyük bir üzüntü yaşayan sarı lacivertli taraftarlar, maç sonunda Ülker Stadyumu çevresinde Fenerbahçe yönetimi ve teknik heyetine tepki gösterdi.İlerleyen dakikalarda artan tepkiler üzerine çevik kuvvet ekipleri stat etrafındaki güvenlik önlemlerini arttırdı. Ekipler, stat etrafında duvar örerken, taraftarları da stadyumdan uzaklaştırmaya çalışıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ülker Stadyumu önünden taraftar görüntüleri

-Florya'daki taraftarların galibiyet sevinçleri

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