Menü
Haberler ›› Güncel ››FLORYA'DAKİ KARANTİNA YURDUNA AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLER YERLEŞTİRİLDi - Güncel

FLORYA'DAKİ KARANTİNA YURDUNA AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLER YERLEŞTİRİLDi

FLORYA'DAKİ KARANTİNA YURDUNA AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLER YERLEŞTİRİLDi.

17.03.2020 20:44 | Son Güncelleme: 17.03.2020 20:51
FLORYA'DAKİ KARANTİNA YURDUNA AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLER YERLEŞTİRİLDi
FLORYA'DAKİ KARANTİNA YURDUNA AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLER YERLEŞTİRİLDi

Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı Güncel
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı Güncel
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı Güncel
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı Güncel
Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı Güncel
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu