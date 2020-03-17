FLORYA'DAKİ KARANTİNA YURDUNA AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLER YERLEŞTİRİLDi
FLORYA'DAKİ KARANTİNA YURDUNA AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLER YERLEŞTİRİLDi.
17.03.2020 20:44 | Son Güncelleme: 17.03.2020 20:51
FLORYA'DAKİ KARANTİNA YURDUNA AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLER YERLEŞTİRİLDi
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :FLORYA'DAKİ KARANTİNA YURDUNA AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLER YERLEŞTİRİLDi
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