FLORYA'DAKİ KARANTİNA YURDUNDA İLK SABAH
İstanbul'da uçuşların durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinden getirilen vatandaşların karantinada kaldığı yurtlardan biri olan Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda vatandaşlar ilk geceyi geçirdi.
18.03.2020 12:09 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:12
İstanbul 'da uçuşların durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinden getirilen vatandaşların karantinada kaldığı yurtlardan biri olan Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda vatandaşlar ilk geceyi geçirdi. Sabah saatlerinde karantina altındaki bazı vatandaşlar hava almak için pencerelere çıktı, kameralara el salladı. Polis ekiplerinin, sağlık çalışanlarının ve özel kıyafetli temizlik ekiplerinin yurt çevresinde beklediği görüldü. Dün akşam saatlerinde çeşitli ülkelerden gelen vatandaşlar havalimanından otobüslerle yurda getirilmişti. Vatandaşlar 14 gün boyunca yurtta gözlem altında tutulacak.
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Kaynak: DHA
Haberin Videosu :FLORYA'DAKİ KARANTİNA YURDUNDA İLK SABAH
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