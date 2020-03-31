FLORYA'DAKİ KARANTİNA YURDUNDAN ÇIKIŞLAR BAŞLADI (1)
İstanbul'da Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlarının yerleştirildiği karantina yurtlarında tahliye başladı.
31.03.2020 18:57 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:57
İstanbul 'da Avrupa 'dan gelen Türk vatandaşlarının yerleştirildiği karantina yurtlarında tahliye başladı.Avrupa'dan gelen Türk vatandaşları İstanbul'da 3 yurda yerleştirilmişti. 14 günlük karantina süresi doldu. KYK Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda kalanlar tahliye edilmeye başladı.
Görüntü Dökümü:-------------Otobüslerin çıkışı-Yurt önünde bekleyen yakınları-Özel araçlarıyla yakınları tarafından götürülenler
Detaylar- İstanbul
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Kaynak: DHA