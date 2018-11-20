20 Kasım 2018, 11:35
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Florya Devlet Hastanesi!

Florya Devlet Hastanesi!

Galatasaray revire döndü... Nagatomo, Emre, Muslera ve Eren'in yanına milli arada Serdar, Sinan ile Ozan katıldı. Dün de Belhanda'dan gelen haber teknik heyeti yıktı.



Galatasaray'ın yakası bu sezon sakatlıklardan kurtulmuyor... Sezon başından bu yana oyuncuların yaşadığı problemler nedeniyle tam kadro olamayan Sarı-Kırmızılılar, milli maçlar için verilen arada da tam dört oyuncusunu kaybetti. Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında Emre Akbaba'yı sakatlığa kurban veren Cim Bom'da, Schalke 04 ile oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde de Yuto Nagatomo akciğer sönmesi sorunu yaşamıştı. 

Eren'in yanına son oynanan Kayserispor maçında da Muslera bu kervana eklenmiş, başına darbe alan ve dikiş atılan UruguaylI eldivenin yerine kaleye İsmail Çipe geçmişti. Milli arada sakatlar ordusuna Serdar, Ozan ve Sinan katıldı. Bu üç oyuncunun şokunu atlatamayan teknik heyete, bir darbe de Younes Belhanda'dan geldi. Fas'ın Kamerun ile oynadığı maçta sahayı sedye ile terk eden Belhanda'nın 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. 
Teknik direktör Fatih Terim ve kurmayları Belhanda depreminin ardından iyice zora girdi. F. Bahçe derbisi sonrasında yaşananlar nedeniyle ceza alan Ndiaye, Donk ve Rodrigues'in yokluğu da işin içine girince Galatasaray'da eksik sayısı 11'e çıktı. Tecrübeli teknik adamın cuma günü oynanacak olan Konyaspor maçı öncesinde ilk 11'i kurmakta zorlanıyor. İmparator'un Celil ve Yunus'u 11'e koyup yedek kulübesini altyapıdan oluşturması bekleniyor. (Güneş)
Fernando Muslera,Younes Belhanda,Galatasaray

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