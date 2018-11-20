Florya Devlet Hastanesi!

Galatasaray
'ın yakası bu sezon sakatlıklardan kurtulmuyor... Sezon başından bu yana oyuncuların yaşadığı problemler nedeniyle tam kadro olamayan Sarı-Kırmızılılar, milli maçlar için verilen arada da tam dört oyuncusunu kaybetti. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
karşılaşmasında Emre Akbaba
'yı sakatlığa kurban veren Cim Bom'da, Schalke 04
ile oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde de Yuto Nagatomo
akciğer sönmesi sorunu yaşamıştı.
Eren'in yanına son oynanan Kayserispor
maçında da Muslera
bu kervana eklenmiş, başına darbe alan ve dikiş atılan UruguaylI eldivenin yerine kaleye İsmail Çipe geçmişti. Milli arada sakatlar ordusuna Serdar, Ozan ve Sinan katıldı. Bu üç oyuncunun şokunu atlatamayan teknik heyete, bir darbe de Younes Belhanda
'dan geldi. Fas
'ın Kamerun
ile oynadığı maçta sahayı sedye ile terk eden Belhanda'nın 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Fernando Muslera,Younes Belhanda,Galatasaray
Teknik direktör Fatih Terim
ve kurmayları Belhanda depreminin ardından iyice zora girdi. F. Bahçe
derbisi sonrasında yaşananlar nedeniyle ceza alan Ndiaye, Donk ve Rodrigues'in yokluğu da işin içine girince Galatasaray'da eksik sayısı 11'e çıktı. Tecrübeli teknik adamın cuma günü oynanacak olan Konyaspor
maçı öncesinde ilk 11'i kurmakta zorlanıyor. İmparator'un Celil ve Yunus'u 11'e koyup yedek kulübesini altyapıdan oluşturması bekleniyor. (Güneş)