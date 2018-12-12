Florya sahil yolunu su bastı, araçlar mahsur kaldı
İSTANBUL - Bakırköy
Florya Sahil yolunu yoğun yağış sonrası su bastı. Bazı araçlar suda mahsur kalırken, ekiplerin çalışması devam ediyor. İstanbul
'da etkili olan yağış beraberinde su baskınlarını getirdi. Bakırköy Florya Sahil Yolu
'nu su basarken, bazı araçlar mahsur kaldı. Ekiplerin suyu tahliye işlemi devam ederken, araçların geçişi sırasında vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir kamyonet de yolda geçtiği sırada arızalanarak, mahsur kaldı.
İstanbul,Bakırköy
12 Aralık 2018 Çarşamba 14:42