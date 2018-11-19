Flüt Virtüözü Kutluer Doğu Kudüs'te Konser Verdi

Birleşmiş Milletler
Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İyi Niyet Elçisi, Flüt virtüözü Şefika Kutluer
, işgal altındaki Doğu Kudüs
'te konser verdi.
Kudüs Yunus Emre Türk
Kültür Merkezi'ndeki konsere, Türkiye
'nin Filistin
nezdindeki Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Maslahatgüzarı Aykut Renda, Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Reha Ermumcu'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsololğu ve Kudüs Yunus Emre Türk Merkezinin katkılarıyla düzenlenen konserde Kutluer, birbirinden özel eserleri çaldı.
Kutluer, dün de işgal altındaki Batı Şeria
'nın Ramallah
kentinde Barenboim-Said Vakfının "Filistin Genç
Müzisyenler Orkestrası" eşliğinde bir konser vermişti.
Filistin,Kudüs
19 Kasım 2018 Pazartesi 23:28