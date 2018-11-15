Flüt Virtüözü Kutluer Filistin'de Konser Verecek

Dünyaca ünlü flüt virtüözü ve Unicef'in İyi Niyet Elçisi Şefika Kutluer
, Ramallah
ve Kudüs
'te konserler vermek üzere Filistin
'e gidecek.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Kutluer, sanatı ile barış köprüleri kurmak üzere İsrail
ve Filistin'de iki ayrı konser verecek.
Sanatçının Ramallah'ta, Barenboim-Said Vakfının "Filistin Genç
Müzisyenler Orkestrası" eşliğinde 18 Aralık
Pazar günü gerçekleşecek ilk konserini, ertesi gün Kudüs Yunus Emre Türk
Kültür Merkezi'ndeki konseri takip edecek.
Kutluer ayrıca, "Filistin Genç Müzisyenler Orkestrası"nı, kendi adına düzenlenen festivalde 2 ayrı konser vermek üzere aralık ayında Türkiye
'ye getirecek.
Filistin Genç Müzisyenler Orkestrası'nın Türkiye'deki konserleri, 4 Aralık'ta Ankara
Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde, 5 Aralık
'ta İstanbul
Zorlu PSM Turkcell
Platinum Sahnesi'nde gerçekleşecek.
Kudüs,Ramallah,Filistin
15 Kasım 2018 Perşembe 11:46