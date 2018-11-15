15 Kasım 2018, 11:46
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Flüt Virtüözü Kutluer Filistin'de Konser Verecek

Flüt Virtüözü Kutluer Filistin

Dünyaca ünlü flüt virtüözü ve Unicef'in İyi Niyet Elçisi Şefika Kutluer, Ramallah ve Kudüs'te konserler vermek üzere Filistin'e gidecek.

Dünyaca ünlü flüt virtüözü ve Unicef'in İyi Niyet Elçisi Şefika Kutluer, Ramallah ve Kudüs'te konserler vermek üzere Filistin'e gidecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Kutluer, sanatı ile barış köprüleri kurmak üzere İsrail ve Filistin'de iki ayrı konser verecek.

Sanatçının Ramallah'ta, Barenboim-Said Vakfının "Filistin Genç Müzisyenler Orkestrası" eşliğinde 18 Aralık Pazar günü gerçekleşecek ilk konserini, ertesi gün Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'ndeki konseri takip edecek.

Kutluer ayrıca, "Filistin Genç Müzisyenler Orkestrası"nı, kendi adına düzenlenen festivalde 2 ayrı konser vermek üzere aralık ayında Türkiye'ye getirecek.

Filistin Genç Müzisyenler Orkestrası'nın Türkiye'deki konserleri, 4 Aralık'ta Ankara Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde, 5 Aralık'ta İstanbul Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde gerçekleşecek. Kudüs,Ramallah,Filistin
15 Kasım 2018 Perşembe 11:46