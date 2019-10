flydubai 10'uncu yılını kutluyor

Dubai- İstanbul arası karşılıklı seferlerini sürdüren flydubai Havayolları, Dünya'da 10'uncu Türkiye 'de ise 9'uncu yılını İstanbul'da acenteleriyle kutladı. Kurulduğu günden bu yana 50 milyon yolcu taşıyan havayolu şirketi, 2020 yılına dair planlarını iş ortaklarıyla da paylaştı.Bu sene Dünya'da 10'uncu, Türkiye'de ise 9'uncu yılını kutlayan flydubai, yoğun bir yaz sezonunun ardından Türkiye'deki acenteleriyle bir araya geldi. Nisan 2019 itibarıyla flydubai Havayolları'nın Türkiye Resmi Temsilcisi olan istyatur'un organize ettiği geceye katılan 100'ü aşkın acente, yoğun geçecek kış dönemi için enerji toplarken şirketin beklentilerine ve iş planlarına dair gelişmeleri birinci ağızdan dinledi. Gecede flydubai GSA (Türkiye Genel Satış Acentesi) Müdürü Şebnem Bilgin, 24 saatte Dubai vizesi hizmetinden Holidays by flydubai ve Emirates Skywords sadakat programına kadar birçok yenilikten bahsetti. 2010 yılından bu yana Dubai Uluslararası Havaalanı ve Sabiha Gökçen Havaalanı arasında uçuşlarını sürdüren flydubai, haftanın 7 günü karşılıklı seferler gerçekleştiriyor."Dubai'ye 24 saatte vize"Yeni dönemde acentelere sunulan hizmet ve olanakların genişletileceği müjdesini veren flydubai GSA (Genel Satış Acentesi) Müdürü Şebnem Bilgin, "Acentelerimiz Holidays by flydubai programıyla, uçuş gerçekleştirilen birbirinden güzel destinasyonlarda yer alan 15 binin üzerinde seçkin otele ulaşabilecek. 2019 itibariyle Kilimanjaro, Katmandu, Zanzibar gibi egzotik noktaları da uçuş ağına eklememizle uçuştan konaklamaya kadar uçtan uca hizmet vereceğiz" dedi.Şebnem Bilgin ayrıca, "istyatur bünyesinde yer alan ve Dubai vizesi başvuruları konusunda yetkilendirilen vize ekibimiz bulunuyor. Bu ekip flydubai Havayollarını tercih eden yolcular için vize başvuru aşamasında istenen evrakları, pasaport kopyası, fotoğraf ve başvuru formuyla en aza indiriyor. Böylece Dubai vizesini yolcularımız 24 saatte alabiliyor" ifadelerini kullandı."Yolcular Emirates'in uçuş ağından faydalanabiliyor"flydubai ile Emirates Havayolları'nın interline ortaklık anlaşmasını hatırlatan Bilgin, "flydubai bu sayede 80'den fazla uçuş noktasına ulaşmanızı sağlıyor. İki şirketin yolcuları çok segmentli uçuşlarda birbirlerinin uçuş ağından uygun fiyatlarla faydalanabiliyor. Ayrıca her iki havayolu şirketi, ortak müşteri sadakat programı Emirates Skywords ile yolcularına tüm avantajları sunuyor. Şirket olarak acente ağımız sayesinde yolcularımıza sunduğumuz hizmet ve imkanları yaygınlaştırmayı; vize alımında sağladığımız profesyonel ve hızlı destek ile işlemleri kolaylaştırarak, yolcu sayımızı artırmayı hedefliyoruz" dedi.Canlı müzik eşliğinde düzenlenen geceye katılanlar arasında yapılan çekilişte 2 talihliye gidiş dönüş Dubai uçak bileti ve 2 gece konaklama hediye edildi. Kazananlara hediyeleri flydubai Havayolları GSA'i İstyatur'un CEO'su Emrah Gülşan tarafından verildi. - İSTANBUL