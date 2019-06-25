FMV Erenköy Işık Ortaokulu, Lübnan'dan başarıyla döndü

FMV Erenköy Işık Ortaokulu 6. ve 7. sınıf öğrencilerinden oluşan Lego Robotik Takımı, 32 ülkeden 72 takımın katılımı ile geçtiğimiz günlerde Lübnan 'da gerçekleştirilen "First Lego League International Open Lebanon" turnuvasına katıldı. Robot performans, özdeğerler ve proje kategorilerinde dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrenciler ile yarışan takım, proje-araştırma kategorisinde turnuva ikinciliği elde ederek okullarını ve Türkiye 'yi uluslararası platformda başarıyla temsil etti.

Takım, geçtiğimiz aylarda Türkiye'de de önemli başarılara imza atmıştı. İstanbul Yerel Turnuvası'nda şampiyonluk ödülünü alan FMV Erenköy Işık Ortaokulu Lego Robotik Takımı, tasarladığı robot ile İzmir 'de düzenlenen ve 22 ilden 62 takımın yer aldığı FLL/ Bilim Kahramanları Buluşuyor 15. Sezon Ulusal Turnuvası'nda da Robot Performans Birincilik Ödülü'ne tüm sezonun en yüksek puanıyla sahip olmuştu.

First Lego League Bilim Kahramanları Buluşuyor, 9-16 yaş arası çocuk ve gençlerin kendilerini topluma duyarlı bilim insanı ve mühendis olarak görmelerini sağlayan, dünyada 80 ülkeden 25.000'in üzerinde takımın katıldığı First Lego League (FLL) isimli bilimsel içerikli uluslararası turnuvanın Türkiye ayağı olarak tanımlanıyor.