FMV Işık Okulları'ndan Işıklı Renkler Resim Yarışması

Aynı gün açılan ve resim yarışmasındaki eserlerin yer aldığı sergi ise 21 Haziran tarihine dek Erenköy Kampüsü fuaye alanında ziyaret edilebilecek.

19 Mayıs 1919 Atatürk'ün Samsun'a Çıkışının 100. Yılı teması altında düzenlenen Işıklı Renkler Resim Yarışması'na; Nişantaşı, Ayazağa, Erenköy ve Ispartakule Kampüslerinden öğrenciler, toplam 209 resimle başvuruda bulundu. Eserler, FMV Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Prof. İsmail Avcı'nın başkanlığında toplanan ve aralarında Prof. Basri Erdem, Dr. Öğr. Üyesi Yunus Güneş'in de bulunduğu Işık Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

6 kategoride yapılan değerlendirme sonucunda toplam 30 adet FMV Işık Başarı Ödülü verilirken, farklı kategorilerden toplam 30 resim de sergilenmeye değer görüldü.