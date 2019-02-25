Fmv Işık Okulları Öğrencileri Amerika'da Türkiye'yi Temsil Edecek

FMV Işık Okulları Destination Imagination Takımları, dünya finallerinde!

Geçtiğimiz günlerde Kuşadası'nda, 7'şer kişilik 447 takımın katılımıyla gerçekleşen Destination Imagination 2019 Türkiye Turnuvası'nda FMV Ispartakule Işık Lisesi öğrencilerinden oluşan takım, yarışmanın en önemli kategorilerinden olan 'Bilimsel Kategori'nin birincisi seçildi. Öğrenciler, ülkemizi, Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşecek olan global finallerde temsil edecek.

GLOBAL platformda en önemli takım çalışması ve çözüm geliştirme etkinliklerinden olan Destination Imagination organizasyonunun Türkiye ayağında, FMV Işık Lisesi Destination Imagination Kulübü "Tahayyül" adlı takımı da Türkiye finallerinde ikinci olurken, takım aynı zamanda "Torch Bearer Outstanding Service Learning" özel ödülüne de layık görüldü.

FMV Ayazağa Işık İlkokulu Destination Imagination takımı da aynı yarışmada ilkokul kategorisinde düzenlenen doğaçlama bölümünde ikincilik elde etti.

Kaynak: Bültenler