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FNSS ve ASELSAN'dan zırhlı muharebe araçlarının yenilenmesinde iş birliği

FNSS ve ASELSAN arasında Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) Platform Modernizasyonu Alt Yüklenicilik Sözleşmesi imzalandı.

02.01.2020 15:50 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:50 FNSS ve ASELSAN'dan zırhlı muharebe araçlarının yenilenmesinde iş birliği
FNSS ve ASELSAN arasında Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) Platform Modernizasyonu Alt Yüklenicilik Sözleşmesi imzalandı.
FNSS açıklamasına göre, FNSS ve ASELSAN arasında 31 2019 tarihinde imzalanan ZMA Platform Modernizasyonu Alt Yüklenicilik Sözleşmesi kapsamında, ZMA Platformları modernize edilecek ve envanterdeki ZMA-15 araçları yenilenecek.
Sözleşmeye göre, platforma yönelik yapılacak olan tüm yenileştirme ve iyileştirme faaliyetlerinin yanı sıra prototip üretim, kalifikasyon faaliyetleri, kule dahil tüm görev donanımlarının entegrasyonu ile seri üretim ve platforma yönelik lojistik destek faaliyetleri FNSS tarafından gerçekleştirilecek.
Proje kapsamında, 25 mm NEFER Silah Sistemi, Lazer Uyarı Sistemi, Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi, Sürücü Görüş Sistemi, Yön Bulma ve Seyrüsefer Sistemi ana yüklenici ASELSAN tarafından sağlanacak.

1990'lı yılların başından 2000 yılına kadar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanı sıra, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Filipinler Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde de bulunan ZMA'lar, değişen tehditler ve gelişen teknolojilere uygun olarak modernize edilecek.
Yerli alt sistemler entegre edilecek
Araçların beka yeteneğinin artırılmasını ve modern teknolojik alt sistemler ile donatılmasını amaçlayan çözüm paketi, kullanıcılardan alınan geri bildirimler ile hazırlandı.
Bu çözüm paketi ile azami beka yetenekleri kazandırılırken, araçların kullanım ömrünün uzatılarak, geleceğe yönelik büyüme potansiyelinin artırılması için kritik alt sistemler imkanlar dahilinde yenilenerek, yerli alt sistemler entegre edilecek.

Dünya çapında, M113 ve ZMA sınıfı araçlarda uygulanan en modern ve yüksek performanslı modernizasyon çözümlerini hayata geçiren FNSS, ZMA Platformlarını; tecrübesi ve yeni nesil araç geliştirme teknolojisi yetkinlikleri ile birleştirerek, ASELSAN'ın modern ve üstün teknoloji ateş gücü ve görev ekipmanlarını da entegre ederek, Türk Silahlı Kuvvetleri hizmetine sunacak.

Birleşik Arap Emirlikleri, Aralık, TSK, Güncel

Kaynak: AA

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