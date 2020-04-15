Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Foça Açık Ceza İnfaz Kurumundan bin 247 hükümlü ayrılıyor

Foça Açık Ceza İnfaz Kurumundan bin 247 hükümlü ayrılıyor Foça Açık Ceza İnfaz Kurumundan bin 247 hükümlü ayrılıyor.

15.04.2020 16:05 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:08
Foça Açık Ceza İnfaz Kurumundan bin 247 hükümlü ayrılıyor
İZMİR - Foça Açık Ceza İnfaz Kurumundan bin 247 hükümlü ayrılıyor.
Bugün itibariyle yasa gereğince bin 247 hükümlü Foça Açık Ceza İnfaz Kurumundan ayrılıyor. Sabah başlayan izin belgeleri ile bin 247 kişi ayrıldı. Hükümlülerin korunma önlemleri alınarak, İzmir Cumhuriyet Cumhuriyet Başsavcılığı gözetiminde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğünün çalışmalarıyla gidecekleri noktalara sevki sağlanıyor. İl içinde oturanlar otobüslere sevk edilirken, il dışında oturanlar ise İzmir otogarına yönlendiriliyor.
Öte yandan sevk araçları dezenfekte edildi, araç içinde sosyal mesafelerin korunacağı belirtildi. Tüm hükümlülere ise maske dağıtıldı. Ateşleri ölçülen hükümlülerin sağlık kontrolleri Foça Devlet Hastanesinden gelen hekimler aracılığıyla yapıldı. Foça Açık Ceza İnfaz Kurumundan bin 247 hükümlü ayrılıyor

Kaynak: İHA

Etiketler: İzmir, Foça, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
RTÜK, Fatih Portakal’ın yorumlarından dolayı FOX TV’ye ceza verdi Haberler
RTÜK, Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı FOX TV'ye ceza verdi
Instagram’dan canlı yayın yapan Bengü, gözyaşlarına boğuldu Haberler
Instagram'dan canlı yayın yapan Bengü, gözyaşlarına boğuldu
Tahribattan sonra Salda Gölü’nün içler acısı hali havadan görüntülendi Haberler
Tahribattan sonra Salda Gölü'nün içler acısı hali havadan görüntülendi
İşçi çıkarmayı yasaklama dahil ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Haberler
İşçi çıkarmayı yasaklama dahil ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Ne kadar süre daha maske takacağız? ABD’li uzman cevap verdi Haberler
Ne kadar süre daha maske takacağız? ABD'li uzman cevap verdi
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim’den cüretkar paylaşım Haberler
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim'den cüretkar paylaşım
Haberler ›› genel ››Foça Açık Ceza İnfaz Kurumundan bin 247 hükümlü ayrılıyor - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

17:43: Beylikdüzü'nde iki tır kaza yaptı... Kilometrelerce kuyruk oluştu - Haberler 17:42: 3 ay işçi çıkarmayı yasaklayan yasa teklifi, komisyonda kabul edildi - Haberler 17:40: Trafikte akılalmaz görüntü...Bacağını camdan çıkarıp araç sürdü - Haberler 17:37: Şüpheliler üzerinde esrar ele geçirildi - Haberler 17:34: Kılıçdaroğlu'ndan Özbek ailesine taziye telefonu - Haberler 17:25: Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi 17:18: Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor 17:09: BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı - Haberler 17:08: Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti 13:29: Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak