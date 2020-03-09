Foça Belediye Tiyatrosu 'Kadında Söz İzleri'ni sahneledi…
Foça'da, 18 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlaması kapsamında 'Kadında Söz İzleri' isimli kolaj oyun sahnelendi.
09.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:04
Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezinde sahnelenen oyun büyük alkış aldı.
Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Yönetmen Erdal Dinçer'e, Yazarlar Filiz Gülmez, Nalan Yılmaz, Gönül Çatalcalı, Hande Baba ve derleyen Gülseren Mungan ile tiyatro ekibine teşekkür etti.
Kaynak: Bültenler
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