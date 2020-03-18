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Foça Belediyesi koronavirüs tedbirlerini arttırdı

Foça Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüsün etkilerinden korunmak için alınan tedbirleri arttırdı.

18.03.2020 17:39 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:39
Foça Belediyesi koronavirüs tedbirlerini arttırdı

Foça Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Koronavirüsün önlenmesi kapsamında faaliyetlerine geçici bir süre ara verilen sosyal tesisler, sosyal market ve çocuk evinde görevli personelin katılımıyla güçlendirildi.

Her koşulda vatandaşımızın yanındayız

Üç kat fazla sayıda fen işleri personeliyle ilçe genelindeki temizlik, ilaçlama ve hijyen çalışmalarını arttırdıklarını belirten Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; ''Zor günleri kısa sürede atlatmak dileğiyle, her koşulda vatandaşımızın yanında ve destekçisi olacağız''dedi.

Can dostlar da unutulmadı

Fen işleri şantiyesinde yapılan görev dağılımı toplantısının ardından temizlik ve ilaçlama çalışmalarına bizzat katılan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ve ekibi, öğleden sonra da Koronavürüs tedbirleri sebebiyle mamaya ulaşmakta zorlanan sokakta yaşayan canların ihtiyaçlarını karşıladı. Başkan Gürbüz, can dostların mama ve su ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceklerini ifade etti.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler : Fen İşleri Müdürlüğü, Fatih Gürbüz, Foça, Güncel

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