İzmir
Süper Amatör Lig Kırmızı Grup Lideri Foça Belediyespor
, Özçamdibi Spor'u 3-0 yendi.
Foça Belediyespor'a galibiyeti getiren golleri, 5. dakikada Berkay
Bulut, 9. dakikada Yağız Kasar ve 77. dakikada Orçun Gencebay kaydetti. 3 puana üç golle ulaşan Foça Belediyespor, 10. haftayı 25 puanla tamamlayıp, Kemalpaşa
Spor'un üç puan önünde, liderliğini korudu.
Foça Belediyespor 3 - Özçamdibi Spor 0
Stad: Foça Belediyesi Nihat Hüsenay Stadı-Tarih: 2 Aralık
2018, Pazar-Başlama saati: 14.00
Hakemler: Muhammed Seyda Demirel, Anıl Bekletenler, Özgür Cem Deniz
Foça Belediyespor: Nurettin Güneş, Oğuz Acar, Berkay Bulut, Barış Geldiler, Orçun Gencebay, Hakan Çetinkaya
, Burak Beyit, Nadir Pirzola(Dk.90+2 Haluk Aslan), Koray Kadan(Dk.42 Muammer Güreşçi), Yağız Kasar(Dk.88 Alihan Er), Erkan Akbal(K) - Antrenör: Güven Beyit
Özçamdibi Spor: Yiğit Güler, Cemre Karalarlı(Dk46 Eray Güçlü), N. Mert Kaya
, Asım Akşam, Safa Altuntaş
, Güney Gürbüz, Ufuk Uysal(Dk.22 Özgür Maden), Sinan Hastürk, Yasir Vardar(K)(Dk.77 Mustafa Gagaski), Emircan Avcı, Kubilay Baktır
Teknik Sorumlu: Serkan
Şentürk
Sarı Kartlar: Dk.45 N. Mert Kaya, Dk.61 Yasir Vardar, Dk.65 Güney Gürbüz (Özçamdibi)
Goller: Dk.5 Berkay Bulut, Dk.9 Yağız Kasar, Dk.77 Orçun Gencebay - İZMİR
İzmir,Foça Belediyespor,Foça
03 Aralık 2018 Pazartesi 10:06