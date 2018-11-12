Foça Belediyespor Beşinci Galibiyetini Tek Golle Aldı

İzmir
Süper Amatör Lig Kırmızı Grup 6'ıncı haftasında, Dikili Çandarlı
Gücü'nü 1-0 yenen Foça Belediyespor
, sezonun beşinci galibiyetine ulaştı.
İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup 6'ıncı haftasında, Foça Belediyespor ve Dikili Çandarlı Gücü ile karşı karşıya geldi. Sahasında Dikili'yi ağırlayan Foça temsilcisi, rakibini 1-0 yendi. Foça Belediyespor, bu galibiyetle sezonun beşinci galibiyetini almış oldu. Maçta, Dikili Çandarlı Gücü'nün iki oyuncusu, kırmızı kartla oyun dışı kalınca takım 45 dakika 9 kişiyle oynadı. - İZMİR
İzmir,Dikili,Foça Belediyespor,Foça
12 Kasım 2018 Pazartesi 11:46