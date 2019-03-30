30 Mart 2019, 16:35
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Foça Belediyespor da Hedef Bölgesel Amatör Lig

Foça Belediyespor da Hedef Bölgesel Amatör Lig

Foça Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig (BAL)'ine yükselmek için mücadele vermeye hazırlanırken, Foça temsilcisinin rakipleri belli oldu.

Foça Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig (BAL)'ine yükselmek için mücadele vermeye hazırlanırken, Foça temsilcisinin rakipleri belli oldu.

İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup şampiyonu Foça Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig (BAL)'ine yükselme heyecanı yaşayacak. Şampiyonluğunu ilan eden takım; Alaçatı Spor, Aliağa Belediyesi Helvacı Spor, Torbalı Spor, Ceyhan Altınyıldız Spor ve Özçamdibi Spor ile karşılaşacak. Diğer takımlarında dahil olduğu maç programlarının ise nisan ayı sonuna kadar devam edeceği belirtildi. - İZMİR İzmir, Foça, Foça Belediyespor, Spor
Kaynak: İHA



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