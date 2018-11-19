Foça Belediyespor'dan Sağanakta Gol Sağanağı

Sağanak yağmur altında oynanan karşılaşmada 4-0 yenilmesine rağmen Zübeyde Hanım Kolejleri Çamdibi Altınok takımı da son dakikaya kadar maçı çirkinleştirmeden ve bırakmadan mücadele etmesiyle alkışı hak etti.

Foça Nihat Hüsenay Stadı'nda 18 Kasım 2018 Pazar günü saat 14.00'te başlayan karşılaşmayı son haftalarda tribünlere geri dönmeye başlayan çok sayıda Foçalı'nın yanısıra rakip taraftarlarda heyecanla izledi.

Foça Belediyespor maçın ilk yarısını 11.dakikada Gökhan Güneş'in, 40.dakikada Burak Beyit'in golleriyle 2- 0 önde tamamladı.

Etkili sağanak altında ve bazı bölümleri oldukça ağırlaşan sahada oynanan ikinci yarıda her iki takım futbol adına övgüye değer bir maç sergiledi. Ancak zor koşullara rağmen bazen top yapan, bazen uzun toplarla rakip kale önünde daha etkili olan takım Foça Belediyespor'du. Ev sahibi takımın ikinci yarıdaki iki golü 59.dakikada Ayhan Işık, 72. Dakikada Berkay Bulut'un ayağından geldi. 4 -0 Foça'nın iki golü de ofsayt nedeniyle sayılmadı.

Hakem triosunun iyi yönetimi, oyuncuların yağmura rağmen iyi futbol oynama gayretleri, güzel goller maç sonunda tribünlerin alkışlarıyla ödüllendirildi.

Foça Belediyespor farklı galibiyet ve şampiyonluk yarışında ki önemli rakiplerinden son haftaların lideri Ceyhan Altınyıldız'ın Kınık deplasmanında 4-1 kaybetmesiyle grubun yeni lideri oldu.