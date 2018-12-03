Foça Belediyespor Taekwondo Antrenörü Yurt Dışında Seminer Verdi

Taekwondo Antrenör ve Uluslararası Hakemi Recep Başkan, 23-24 Kasım 2018 tarihleri arasında Ukrayna'nın Kamianske kentinde yapılan Taekwondo Poomsae Gelişim Seminerine eğitimci olarak katıldı.

Kamianske Federasyon Başkanlığı ve Sport Star Kulübü'nün organize ettiği; Kiev, Poltava, Dinyeper, Krivoy Rog ve Kamenskoe kentlerinden sporcu ve antrenörlerin katıldığı seminere, Sinop Bölgesi uluslararası hakemlerinden olan Barış tosun ile birlikte iştirak eden Recep Başkan, bilgi ve birikimlerini bölge sporcuları ile paylaşma imkânı buldu.

Seminerin oldukça verimli geçtiğini dile getiren Recep Başkan: ''Ukrayna seyahatimiz boyunca bize göstermiş olduğu ilgi ve misafirperverliğinden dolayı başta Ukrayna Milli Takım Antrenörü değerli arkadaşım Roman Kurys, Federasyon Başkanı Alexander Kirpa, biran olsun bizleri yalnız bırakmayan Avukat Evgen Lavrentiev'e teşekkür ediyorum. Spor; barış, dostluk ve kardeşliğe her zaman aracı olmuş, yeni dostluklar, farklı bakışlar kazandırarak farkındalıklar oluşturmuştur. Bundan sonrada benzer eğitim çalışmalarımızı ilimizde ve ülkemizde de gerçekleştireceğiz. Desteğini bizden eksik etmeyen Sayın Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ'a teşekkür ederiz''dedi.

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, spora ve sporcuya verdikleri desteklerin süreceğini belirtti.

Recep Başkan, 8/ 9 Aralık 2018 İspanya'nın Marin dor bölgesinde bu yıl ilk kez yapılacak olan Kulüpler Avrupa Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda Hakem olarak görev yapacak.