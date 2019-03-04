Foça Cezaevinde Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Kaynak: AA

Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki mahkum ve çalışanlar, Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı "Bana Bir Şeyhler Oluyor" adlı tiyatro oyununu sahneledi.Kurumun konferans salonunda sahnelenen, infaz ve koruma memuru Polat Hırca'nın yönettiği oyun, hükümlü ve tutuklular tarafından ilgiyle takip edildi.Cezaevindeki iş atölyelerinde tasarlanan dekor ve kostümlerle seyircinin karşısına çıkan oyunda çok sayıda mahkum ile cezaevi çalışanı rol aldı.Etkinliğe, Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu, kurum müdürleri ve diğer davetliler katıldı.Oyunun önümüzdeki günlerde, bazı kamu kurumlarında da sahneleneceği belirtildi.