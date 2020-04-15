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Foça'da 1246 hükümlü, tahliye edildi

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp, yürürlüğe girmesiyle İzmir'deki Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliyelere başlandı.

15.04.2020 17:41 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:42
Foça'da 1246 hükümlü, tahliye edildi

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp, yürürlüğe girmesiyle İzmir 'deki Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliyelere başlandı. Foça'da, yasadan 1246 hükümlünün yararlandığı belirtildi.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan da tahliyelere sabah saatlerinde başlandı. Koronavirüsün yayılmasına karşı alınan tedbirler kapsamında hükümlülerin şahsi araç ve taksiler ile çıkışlarına izin verilmedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 20'yi aşkın, çoğu körüklü halk otobüsü, cezaevi kampüsüne getirildi. Hükümlüler alınmadan önce tüm otobüsler görevlilerce dezenfekte edildi. Sosyal mesafeye dikkat edilerek ve otobüs kapasitesinin belirlenmiş oranı kadar kişi, araçlara bindirildi. Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Murat Yılmaz ve yetkililer, hareketten önce otobüslere gelerek, İnfaz Yasası gereği yapılması gerekenleri hükümlülere hatırlattı. Hükümlüler, yetkilileri otobüslerden alkışlarla uğurladı.

Tahliye olan hükümlülerden Muhammet Karaman, ailelerine kavuşacakları için çok mutlu olduklarını belirterek, "TBMM tarafından çıkarılan İnfaz Yasası'ndan yararlanarak evimize gidiyoruz. Çok mutluyuz. Ailelerimize kavuşacağız. 14 gün evlerimizde kendimizi karantinaya alacağız. Dışarı çıkmayacağız. Yapmamız gerekenler konusunda bize tebligatlarda bulunuldu. Sevinçliyiz. Evimize gideceğiz. 'Covid-19' da büyük tehlikeydi. 14 gün sonra bize ne yapmamız gerektiği bildirilecek. Yasa gereği geri dönmeyeceklerdenim. Tahliye olduğum için çok mutluyum" dedi.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından hareket eden otobüslerdeki hükümlülerin, İzmir Otogarı ve Halkapınar Metro İstasyonu'na bırakılacağı belirtildi. Foça'da yasadan 1246 hükümlünün yararlandığı kaydedildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: İzmir, Foça, Güncel
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