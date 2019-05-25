Foça'da 5 Bin Kursiyer Bir Yılın Emekleriyle Sergide

Foça Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde ki sergi Foça Kaymakamı Ali Çetin, Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, Emniyet Müdürü Gülcan Coşkun, bazı STK temsilcileri, kursiyer aileleri ve çok sayıda Foçalı vatandaşın katılımıyla şenlik havasında açıldı. Açılışta Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri bier konuşma yaptı.

BİR DÖNEM 267 KURS 5 BİN 35 KURSİYER

Foça Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kemal Bulut içinde bulunulan eğitim öğretim döneminde şu ana kadar açılan 267 kursa, 2 bin 613 kadın, 2 bin 422 erkek olmak üzere toplam 5 bin 35 kursiyerin katıldığını söyledi.Kemal Bulut ; "Açılan kursların 213 tanesi tamamlanmış olup 3 bin 56 kursiyer belge almaya hak kazanmıştır.54 kursumuz halen devam etmektedir. İlgi duyulan bütün alanlarla ilgili kurs talepleri değerlendirilmektedir.Müracaatları bekliyoruz" dedi.

Foça Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar ise konuşmasında Ulu Önder Atatürk'ün "Halk Eğtimi yetişkin fertler ve topluma yönelikplanlı sistemli, teşkilatlı ve sürekli demokratik bir eğitim faaliyetidir."sözlerine yer verdi.

Kursiyerlere belgelerinin verilmesi, defile, folklör gruplarının gösterileri sonrası açılış kurdelesi Kaymakam Ali Çetin ve Belediye Başkanı Fatih Gürbüz tarafından kesildi.

Deri tasarım, ahşap, çini, keçe, giyim, resim, ebru, seramik, fotoğrafçılık, su kabağı işleri, atık malzemeleri değerlendirme dalları ile engelli kursiyerlerin ürettiklerinin yer aldığı sergi 26 Mayıs 2019 Pazar akşamına kadar açık kalacak. Satışta yapılan sergi 09.00 – 22.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Kaynak: Bültenler