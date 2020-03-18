Foça'da Çanakkale Zaferi Anma Töreni
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı, tüm yurtta olduğu gibi Foça'da, koronavirüs tehdidi nedeni ile sade bir törenle anıldı.
18.03.2020 14:09 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:10
Tören kapsamında, Foça Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtına; Foça Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı saygı çelenkleri konuldu.
Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; ''Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Şehitlerimizin kutsal emaneti güzel vatanımıza tüm gücümüzle sahip çıkacağız. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirip, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin hatıralarını ve Türkiye Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatacağız''dedi.
Kaynak: Bültenler
Etiketler : Mustafa Kemal Atatürk, Foça, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Güncel
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Güncel
Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Güncel
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım
Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Güncel
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı