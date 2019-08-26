Haberler» Güncel» Haber

Foça'da Ceyl'an Ertem rüzgârı

Kendine has yorumu, besteleri ve cover şarkılarıyla beğenilen Ceyl'an Ertem, Foça'da muhteşem bir konser verdi.

26.08.2019 10:26 Foça'da Ceyl'an Ertem rüzgârı

Foça Belediyesi'nin İtfaiye Meydanı'nda düzenlediği Ceyl'an Ertem konserine, yüzlerce müziksever katıldı.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Ceyl'an Ertem'e teşekkür çiçeği sundu.

Başkan Fatih Gürbüz, konuşmasında ''Kıymetli Foçalılar, değerli misafirlerimiz, konserimize hoş geldiniz. Her günü ayrı güzel olan Foça, bugün ayrı bir güzel oldu Ceyl'an Ertem ile. İlk konserimiz, ilk buluşmamız. İnşallah ormanların yanmadığı, kadınların şiddete uğramadığı, birbirimizi aşkla sevdiğimiz, her şeyin çok çok güzel olduğu, hak hukuk adaletin işlediği çok güzel günlerimiz olsun. İyi eğlenceler diliyorum''dedi.


Fatih Gürbüz, Foça, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
10:43   846. Sudan Koyun Geçirme Yarışması
10:43   Bayramiç'te iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
10:42   'doğu'nun çukurova'sı bölgeyi besliyor
10:42   Kazada yaralananların çocukları olduğunu görünce sinir krizi geçirdi
10:42   Kontrolden çıkan araç, refüjdeki büyük kayaya çarptı 2 ölü
10:41   Günyüzü'nde kuraklık nedeniyle sulama göletleri kuruyor
10:41   Sulama kanalı borusu patladı, meyve bahçeleri su altında kaldı