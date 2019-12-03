Foça'da ''engelliler günü'' etkinliği

Etkinlikler öncesinde, 25 yaşındaki Cansu Memeci, Foça Kent Konseyi Başkanı Özlem Temizel ve Foça Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Tayfun Gökbulut ile birlikte Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ü ziyaret etti.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Foça Kent Konseyi Başkanı Özlem Temizel, Foça Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Tayfun Gökbulut, Foça Kent Konseyi Genel Sekreteri Göksel Acar, Ilıpınar Reha Midilli Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Mürsel Varan, engelli öğrenciler, vatandaşlar ve yakınları ile öğretmenlerin katıldığı kortej yürüyüşü yapıldı.

Katılımcılar, Demokrasi Meydanında başlayan kortej yürüyüşü boyunca ve Foça Belediyesi Sosyal Tesisinde; hep birlikte sohbet etti, oyunlar oynadı ve çok eğlendi. Sosyal tesis önündeki ağaca, dileklerini yazdı.

Her zaman aklında ve yüreğinde olduklarını bilmelerini istediği engelli vatandaşlar için dilediği; 'Daha yaşanabilir bir Foça'nın hayata geçmesi için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirten Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; ''Engelleri birlikte aşacağız. Birlikte sevgiyle yaşayacağız.''dedi.

Foça Belediyesi ve Foça Kent Konseyi, işletmelerini, engelli vatandaşlar için erişilebilir hale getiren; Gatsby Kafe-Bar-Lounge İşletmecisi Taner Kaya'ya, teşekkür etti.