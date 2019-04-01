Foça'da Fatih Gürbüz Kazandı

Foça'da üst üste 7'nci yerel seçimini kazanan Cumhuriyet Halk Partisi, Fatih Gürbüz'ü yüzde 56.2 oyla başkanlık koltuğuna oturttu. 25629 kayıtlı seçmenin olduğu Foça'da 84 sandık kuruldu. 21002 kişinin oy kullandığı seçimde 707 oy geçersiz kabul edildi. 20295 geçerli oyun 11409'unu alan CHP'li Fatih Gürbüz, en yakın rakibine 2866 oy fark atarak Foça'nın yeni belediye başkanı oldu.

Foça'da seçim sonuçlarının netleşmesi üzerine sokağa dökülen CHP ve İYİ Partililer,Fatih Gürbüz'ün seçim zaferini kutlamak üzere Foça'nın Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

İlk teşekkür ziyaretini Gerenköy'e yaptıktan sonra kalabalık bir konvoy eşliğinde Foça Demokrasi Meydanı'na gelen Fatih Gürbüz, burada kendisini bekleyen coşkulu kalabalığın sevgi seli ile karşılandı. Foça halkına hitaben yaptığı teşekkür konuşmasında duygu yüklü ifadeler kullanan Fatih Gürbüz, bir elinde İYİ Parti ve CHP bayrağını birlikte salladı. Partili gençler tarafından yakılan meşaleler ile ortalık aydınlanırken, Demokrasi Meydanı, "Foça'nın Fatih'i", "Foça seninle gurur duyuyor", "Fatih Başkan" sloganlarıyla yankılandı.

Kutlama programı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fatih Gürbüz, "Foça'yı kazanmak uğruna bütün kozlarını oynayan merkezi iktidarın ısrarına rağmen, Atatürk ilkelerine gönülden bağlı olan Foça halkımız, bir kez daha ülkemizin teminatı olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni, bizi tercih etti. Foça üzerine hesap yapanlar gereken cevabı sandıkta aldı" dedi.

Foça'da seviyeli bir seçim süreci geçirdiklerini belirten CHP'li Gürbüz, Cumhur İttifakı adayı olan rakibi Serdar Mersin'e izlediği seviyeli siyasetten dolayı teşekkür etti.Foça'da demokrasinin kazandığını söyleyen Fatih Gürbüz, "Her seçimde olduğu gibi bu seçimde de desteğini bizden esirgemeyen Foçalı hemşehrilerime,başta İYİ Parti Foça İlçe Teşkilatı üyeleri olmak üzere sahada çalışan partimizin kadın ve gençlik kollarına,İlçe Başkanımız Baran Gezmiş Yıldırım'a, eski belediye başkanlarımızdan Nihat Dirim ve Ali İlcan'a, bütün üyelerimize, gönüldaşlarımıza, seçim ekibime ve seçim kampanyamıza katkı koyan herkese tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Tabii bize oy vermeyen vatandaşlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu demokrasinin bir güzelliğidir.Bunun içindir ki bize oy veren, vermeyen herkesi kucaklayacağız. Herkese hizmet edeceğiz, kimseyi kimseden üstün tutmayıp herkese eşit olacağız. Sosyal demokrat, halkçı belediyeciliğin temeli de budur" diyerek Mevlana'nın 'Dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol...' sözünü kendisine rehber edineceğini söyledi.

Kaynak: Bültenler