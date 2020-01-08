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Foça'da fırtınada ağaçlar devrildi, tekneler battı

İZMİR'in Foça ilçesinde, dün akşam saatlerinde etkili olan ve gece boyunca hızını artırarak süren fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

08.01.2020 14:33 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:33Foça'da fırtınada ağaçlar devrildi, tekneler battı

İZMİR'in ilçesinde, dün akşam saatlerinde etkili olan ve gece boyunca hızını artırarak süren fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, 2 küçük tekne battı, sahile sürüklenen bazı tekneler ise hasar gördü.

Foça'da, dün akşam saatlerinde başlayan ilerleyen saatlerde hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına, vatandaşlara zor anlar yaşattı. İlçe merkezindeki Mersinaki Caddesi Hükümet Konağı civarında bir ağaç kökünden devrildi. İlçenin çeşitli yerlerinde çok sayıda ağacın dalları kırıldı.

Büyükdeniz Limanı mevkisinde balıkçı barınağı dışında şamandıralara bağlı 2 küçük tekne battı. Sahile sürüklenen 3 tekne ise hasar gördü. Ege Denizi ve Körfezi'nde avlanan büyük balıkçı (gırgır) tekneleri, Foça Balıkçı Barınağı'na bağlanarak fırtınanın geçmesi beklemeye başlandı.

Fevzipaşa Mahallesi'nde bir iş yerinin 8 metre yüksekliğindeki demir direğe monteli tanıtım panosu devrildi. Önceden alınan önlemler sayesinde yaşanması muhtemel olumsuzluklar sınırlı sayıda kalırken, devrilen ağaçlar, kırılan dallar Foça Belediyesi ekipleri tarafından kısa sürede kaldırılarak ulaşımın etkilenmemesi sağlandı. Fırtına ve yağmur nedeniyle kapanan bazı dere ağızları ve yağmur suyu kanallarının İZSU ekipleri tarafından açılması işlemleri devam ediyor.

Bugün öğle saatlerinde rüzgarın hızının azaldığı görüldü.



İzmir, Foça, Güncel

Kaynak: DHA

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