Foça'da gönüllü öğretmenlerden kamu çalışanlarına 10 bin maske

Foça'da gönüllü öğretmenlerden kamu çalışanlarına 10 bin maske İZMİR'in Foça ilçesinde, gönüllü öğretmenler kamu personelinin maske ihtiyacını karşılamak için makina başına geçip, günde ortalama 400 cerrahi maske üretiyor.

15.05.2020 18:56 | Son Güncelleme: 15.05.2020 19:00
Foça'da gönüllü öğretmenlerden kamu çalışanlarına 10 bin maske İZMİR'in Foça ilçesinde, gönüllü öğretmenler kamu personelinin maske ihtiyacını karşılamak için makina başına geçip, günde ortalama 400 cerrahi maske üretiyor. Aralarında usta öğreticiler ve kursiyerlerinde bulunduğu 25 gönüllünün bugüne kadar ürettiği toplam 10 bin maske teslim edildi.
Foça Kaymakamı Ali Çetin'in talebi üzerine Foça Halk Eğitim Merkezi'nde, kamu personelinin ihtiyacını karşılamak üzere cerrahi maske üretimine başlandı. Maske üretiminde çoğunluğu Halk Eğitim Merkezi bünyesinde görev yapan öğretmenler ile usta öğretici ve kursiyerlerden oluşan toplam 25 gönüllü yer aldı. Halk Eğitim Merkezi'nin iki sınıfı, biçki dikiş kurslarında kullanılan dikiş makineleri, ütüler ve diğer malzemelerle hızlı üretim yapılan atölyeye dönüştürüldü. Cerrahi maske üretimi için diğer gerekli malzemeler ise Foça Kaymakamlığı tarafından temin edildi. Sosyal mesafenin korunabilmesi için gönüller iki ayrı gruba ayrılıp, Nisan ayında 'bir gün çalışıp, bir gün dinlenme' esasına uyarak maske dikimine başladı. Üretilen cerrahi maskeler steril hale getirildi. Foça Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kemal Bulut, günde ortalama 400 adet cerrahi maske diktiklerini belirtip, "Üretim sırasında sosyal mesafeyi koruyup, hijyen koşullarına büyük önem veriyoruz. Üretimimizi, orijinal maskelik kumaştan yapıyoruz. Maskeleri çift katlı olarak dikiyoruz. Seri üretim yapan makineye sahip değiliz. Tamamen el işçiliği ile dikim yapıyoruz. Nisan ayından bu yana diktiğimiz toplam 10 bin maskeyi, ihtiyaca ve personel sayılarına göre kamu kuruluşlarına günlük olarak dağıttık. Tamamen gönüllü çalışma grubumuzla üretimimize devam ediyoruz" dedi. Foça’da gönüllü öğretmenlerden kamu çalışanlarına 10 bin maske

Kaynak: DHA

Etiketler: Foça, Güncel, Haber

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