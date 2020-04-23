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Foça'da huzurevinde tedbir için test yapıldı 4 pozitif vaka çıktı

Foça'da huzurevinde tedbir için test yapıldı 4 pozitif vaka çıktıİZMİR'in Foça ilçesinde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Reha Midilli Necla Ana Huzurevi'nde tedbir amaçlı yapılan testlerde 4 kişi de Kovid-19 bulgusuna rastanıldı.

23.04.2020 02:39 | Son Güncelleme: 23.04.2020 02:40
Foça'da huzurevinde tedbir için test yapıldı 4 pozitif vaka çıktı
İZMİR'in Foça ilçesinde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Reha Midilli Necla Ana Huzurevi'nde tedbir amaçlı yapılan testlerde 4 kişi de Kovid-19 bulgusuna rastanıldı. Pozitif çıkan testlerin 2'sinin huzurevi çalışanı, diğer 2 kişinin ise huzurevinde kalan yaşlılara ait olduğu öğrenildi.
Foça'da Reha-Necla Midilli Eğitim ve Yaşlıevi Vakfı'nca yaptırılan, 2010 yılında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na (SHÇEK) devredilerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Reha Midilli Necla Ana Huzurevi'nde personel ve kalan sakinlerine koronavirüs testi yapıldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün Hıfzısıhha Kurulu'na önerisiyle tedbir amaçlı olarak personel ve huzurevinde konaklayanlardan alınan numunelerin yapılan testlerin sonucunda 2 personel ile huzurevinde kalan 2 yaşlı vatandaşta Kovid-19 vakasına rastlanıldı.
Testleri pozitif çıkan kişiler Foça Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, tam izolasyon halindeki huzurevi ise 14 günlük karantinaya alındı. 14 günlük vardiyasını doldursalar da çalışanların karantina süresince vardiya değiştirmelerine ve evlerine gitmelerine izin verilmedi. Huzurevinde kalanlar karantina süresince sıkı takibe alınırken, hastane de tedavi altına alınan hastaların durumlarının ise iyi olduğu bildirildi. Foça’da huzurevinde tedbir için test yapıldı 4 pozitif vaka çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Foça, Güncel , Haber
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