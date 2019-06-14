14.06.2019 15:15
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Foça'da karne sevinci

Foça

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Bedia Midilli İlkokulu'nda düzenlenen Karne Töreninde öğrencilerin sevincini paylaştı.

Karne törenine; Foça Kaymakamı Ali Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar ve Şube Müdürleri, Bedia Midilli İlkokulu Müdürü Ayla Bayram, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler, yorucu geçen eğitim-öğretim yılının sonunda karne almanın ve tatilin girmenin mutluluğunu yaşadı.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ve eşi Seçil Gürbüz, Bedia Midilli İlkokulu'nda öğrenim gören 10 yaşındaki oğulları Onur Gürbüz'ün başarılı karnesi ve kazandığı takdir belgesi karşısında sevinç ve gurur yaşadı.

Başkan Fatih Gürbüz, ''2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılındaki çalışmaları için sevgili öğrencilerimizi ve çok değerli öğretmenlerimizi kutluyor, mutlu ve keyifli bir tatil diliyorum.''dedi.

Kaynak: Bültenler
Ali Çetin, Fatih Gürbüz, Foça, Güncel

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