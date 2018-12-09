Foça'da Kış Mevsiminde Baharı Yaşadılar

09 Aralık 2018 Pazar 11:36



09 Aralık 2018 Pazar 11:36

İZMİR'in turistik ilçesi hafta sonu yazdan kalma bir gün yaşadı. Güneşli havayı değerlendirmek isteyen çok sayıda kişi, çevre il ve ilçelerden Foça'ya geldi.Foça'da öğle saatlerinde yüzünü gösteren güneş ile ısınan ve sıcaklık 20 dereceye yükseldi. Rüzgarsız, sakin ve temiz havayı görenler sahile akın etti. Mevsim itibariyle daha çok balık turlarını tercih eden gezi tekneleri talepleri geri çevirmeyerek saatlik liman içi ve adalar turlarına çıktı. Ahşap iskeleler, sahildeki banklar, masa ve sandalyelerini dışarıya çıkaran restoranlar, kafeler güneşte sohbetlerin mekanları oldu. Her yıl aralık ayında gelip şubat ayı ortalarına kadar kalan pelikanlar ise çarşaf gibi denizin üzerinde güzellikleriyle adeta görsel bir şölen yarattı. Vatandaşlar Foça'nın ünlü dondurmacısının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Balık keyfini restoranlarda yapanların yanı sıra, sahile kurulan tezgahları tercih edenler de oldu. Kimisi de balık halinden aldığı taze balığı ile evinin yolunu tuttu. - İzmir